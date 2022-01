Per la prima volta in carriera Jannik Sinner si qualifica agli ottavi di finale degli Australian Open. Il ventenne azzurro ha battuto in quattro set, 6-4, 1-6, 6-3, 6-1 il giapponese Tarō Daniel. Ora Sinner se la vedrà con l'australiano Alex De Minaur, numero 42 delle classifiche mondiali.