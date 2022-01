TENNIS Sinner agli ottavi degli Australian Open Battuto il giapponese Daniel in quattro set

Sinner agli ottavi degli Australian Open.

Per la prima volta in carriera Jannik Sinner si qualifica agli ottavi di finale degli Australian Open. Il ventenne azzurro ha battuto in quattro set, 6-4, 1-6, 6-3, 6-1 il giapponese Tarō Daniel. Ora Sinner se la vedrà con l'australiano Alex De Minaur, numero 42 delle classifiche mondiali.

