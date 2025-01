TENNIS Sinner ai quarti degli Australian Open: battuto Rune in quattro set L’altoatesino, numero 1 al mondo, eguaglia Pietrangeli con dieci quarti di finale nei tornei Slam

Jannik Sinner continua la sua corsa agli Australian Open, primo Slam dell’anno, raggiungendo i quarti di finale grazie alla vittoria sul danese Holger Rune. In un match intenso, durato oltre tre ore, l’altoatesino ha prevalso in quattro set con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3, 6-2.

La sfida contro Rune è stata una prova di carattere e resistenza fisica per il numero 1 del mondo. Nonostante le difficoltà accusate tra il secondo e il terzo set, che hanno costretto Sinner a richiedere un medical time-out dopo il quinto game del terzo parziale, l’italiano è riuscito a ritrovare ritmo e concentrazione, chiudendo in modo convincente l’incontro.

Con questa vittoria, Sinner raggiunge i quarti di finale in un torneo dello Slam per la decima volta in carriera, eguagliando il record italiano detenuto da Nicola Pietrangeli. Ora l’attenzione è rivolta alla prossima sfida, dove affronterà il vincente del match tra lo statunitense Alex Michelsen e l’australiano Alex De Minaur.

