TENNIS Sinner ai quarti sull'erba di Wimbledon

Per il secondo anno consecutivo Jannik Sinner si è qualificato per i quarti di finale del torneo di Wimbledon. Nel pomeriggio l'altoatesino ha battuto 7-6 6-4 6-3 il colombiano Daniel Galan e ora se la vedrà con il russo Safiullin. Domani missione impossibile per Matteo Berrettini che si gioca un posto ai quarti contro il numero 1 al mondo, lo spagnolo Carlos Alcaraz.

