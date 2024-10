TENNIS Sinner-Alcaraz, Riad aspetta di incoronare il re

Lo spettacolo è assicurato: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, rispettivamente il numero 1 e il numero 2 del ranking mondale si affronteranno sabato nella finale del Six Kings Slam, la ricchissima esibizione a Riad, in Arabia Saudita dove andrà in scena un vero e proprio passaggio di consegne tra i protagonisti del tennis degli ultimi 20 anni: alle 18.30 si sfideranno Novak Djokovic e Rafael Nadal, poi toccherà a Sinner e Alcaraz che si contenderanno la 'corona' di re e soprattutto il ricchissimo montepremi (6 milioni di dollari andranno al vincitore).

