TENNIS Sinner batte Opelka e vede le finals Il giocatore altoatesino si qualifica per gli ottavi del torneo di Vienna e si porta a soli 75 punti dall'ultima posizione utile per le Finals di Torino

Jannik Sinner conferma l'ottimo stato di forma e vola agli ottavi di finale del torneo di Vienna. il giocatore altoatesino ha battuto in due set, 6-4 / 6-2 lo statunitense Opelka. Per Sinner, reduce dalla vittoria nel torneo di Anversa, si tratta del 43esimo successo nel 2021, il nono consecutivo in questa parte finale della stagione. Agli ottavi, il giocatore italiano sfiderà l'austriaco Dennis Novak, numero 116 delle classifiche mondiale.

