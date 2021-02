TENNIS Sinner batte Travaglia e conquista l'ATP di Melbourne Fognini e Berrettini sconfitti da Rublev e Medvedev, alla Russia l'Atp Cup

Sinner batte Travaglia e conquista l'ATP di Melbourne.

Al 'Great Ocean Road Open' Jannik Sinner ha vinto il torneo Atp 250 di Melbourne, battendo in finale Stefano Travaglia per 7-6 6-4. Il 19enne di Sesto Pusteria si è imposto nel derby tricolore dopo due ore e 8 minuti di gioco. Grazie a questa vittoria Sinner ritocca il proprio best ranking salendo al numero 32 della classifica mondiale e diventando il terzo azzurro dietro Berrettini e Fognini.

Sconfitta invece per l'Italia contro la Russia alla Rod Laver Arena di Melbourne. Andrey Rublev e Daniil Medvedev, hanno battuto rispettivamente Fabio Fognini, per 6-1 6-2 e Matteo Berrettini, per 6-4 6-2.

