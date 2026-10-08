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Sinner, c'è un potenziale rientro: in lista per il One Point Slam dell'Australian Open

Dopo aver annunciato lo stop fino a fine anno, il fuoriclasse azzurro è stato annunciato tra i partecipanti dell'evento collaterale al primo Slam del 2027, in programma a gennaio.

8 ott 2026
Sinner, c'è un potenziale rientro: in lista per il One Point Slam dell'Australian Open

Dopo l'annuncio dello stop a tempo indeterminato,escono i primi indizi sulla possibile data di rientro di Jannik Sinner. Il fuoriclasse azzurro è stato ufficializzato tra i partecipanti al One Point Slam dell'Australian Open, evento che anticipa il primo Slam dell'anno, in programma dall'11 al 31 gennaio. Il One Point si giocherà il 13 gennaio, alla Rod Laver Arena: un'esibizione lampo – partite da un punto – che coinvolge 32 giocatori, tra professionisti, wild card e amatori dei circoli australiani, con in palio un milione di dollari locali. Nell'ufficializzare l'evento, l'organizzazione ha tenuto a precisare che ci saranno Carlos Alcaraz, Coco Gauff, Naomi Osaka e, appunto, Sinner.

Fermo dalla finale di Wimbledon vinta su Zverev a causa di problemi al ginocchio, l'altoatesino ha confermato in questi giorni che la sua stagione si è conclusa: da qui a fine anno, si dedicherà ai trattamenti necessari per risolvere definitivamente l'infortunio. Dunque niente ATP Finals, niente Coppa Davis e, a breve, niente più primato nel ranking: la corona passerà a Zverev, che ha capitalizzato al meglio gli inciampi suoi e di Alcaraz per mettere in bacheca i primi Slam della sua carriera, Roland Garros e US Open. Sinner incassa, guarda e lavora per recuperare, ora con anche una potenziale data di rientro da mettere nel mirino.




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