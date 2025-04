TENNIS Sinner, conto alla rovescia per il rientro: "Ogni giorno mi sento meglio" Il numero 1 al monto torna a parlare, ai microfoni di Sky, e lancia un messaggio ai tifosi: "Ci vediamo a Roma"

Sinner, conto alla rovescia per il rientro: "Ogni giorno mi sento meglio".

Per la prima volta da quando ha dovuto sospendere la propria attività agonistica, in virtù dell'accordo con la Wada, Jannik Sinner è tornato a parlare pubblicamente. Lo ha fatto ai microfoni di Sky Sport in un'intervista esclusiva di cui l'emittente ha anticipato un estratto, a un mese dal ritorno in campo dell'altoatesino, previsto agli Internazionali di Roma. Sinner ha descritto il proprio stato fisico “Sto molto bene, sono riposato, quindi sono contento” e ha anche parlato di quello che sta facendo in questo periodo di sosta, oltre ad allenarsi, dal trascorrere tempo con la famiglia all'andare in kart e in bici (proprio in questi giorni il ciclista della Trek Giulio Ciccone ha postato la foto di una pedalata insieme a lui e ai piloti Ferrari endurance Antonio Giovinazzi e Alessandro Pier Guidi).

“Ho fatto tante cose diverse – racconta, nell'estratto pubblicato –. Ovviamente, se potessi scegliere, sceglierei di giocare a tennis, ma nell'altro senso sto molto bene e non sto neanche tanto pensando al tennis in questo momento”. Anche se lo sport non assorbe totalmente i suoi pensieri, nella mente del numero 1 al mondo c'è però già il torneo di Roma, in programma dal 29 aprile al 18 maggio: “Ogni giorno il rientro in capo si sta avvicinando, ogni giorno mi sento meglio, fisicamente e mentalmente, anche se ancora manca tanto. Quindi, ragazzi ci vediamo a Roma. Speriamo di prepararci bene”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: