Sinner da leggenda: suo il Miami Open, completato il Sunshine double

Più forte degli avversari e ora più forte anche del maltempo. Jannik Sinner completa il Sunshine double, vincendo anche il Miami Open di tennis, dopo Indian Wells, nonostante l'interruzione per pioggia a metà partita. Una doppietta che prima di lui era riuscita a soli sette tennisti, ma l'italiano ha aggiunto una ciliegina a questa già bellissima torta: ha conquistato entrambi i tornei senza cedere alcun set. Impresa mai riuscita prima, che s'inserisce in una striscia da record ancora aperta, per l'altoatesino, che ha conquistato 34 set consecutivi nei tornei Masters 1000.

Il malcapitato avversario di turno è Jiri Lehecka, alla prima apparizione in una finale di questo livello. Nonostante una classifica che lo vedrebbe ampiamente sfavorito (n. 2 contro n. 22 al mondo), il ceco lotta, lotta tantissimo, e contende ogni game. Nel complesso dei due set (6-4 6-4 a favore di Sinner), cede solo due servizi: il primo sull'1-1 del parziale di apertura, il secondo sul 4-4 del decisivo. Poco, contro un Sinner del genere, ma comunque sufficiente all'italiano per imporsi.

La doppietta da record dell'altoatesino, per altro, completa un mese incredibile del tennis su suolo americano, in collaborazione con Aryna Sabalenka: avendo la bielorussa vinto il torneo al femminile, dopo essersi presa anche Indian Wells in California, i due hanno completato un rarissimo doppio Sunshine double, cioè quando la doppietta riesce sia tra gli uomini, sia tra le donne. È solo la quarta volta che capiti, roba da leggenda.







