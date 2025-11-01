TENNIS Sinner domina Zverev ed è in finale al 1000 di Parigi: in caso di vittoria sarà di nuovo n.1 al mondo

Sinner domina Zverev ed è in finale al 1000 di Parigi: in caso di vittoria sarà di nuovo n.1 al mondo.

Jannik Sinner è in finale al Masters 1000 di Parigi per la prima volta in carriera. Il tennista altoatesino domina uno spento Alexander Zverev – in netta difficoltà fisica – e si impone con un netto 6-0 6-1. Un solo game lasciato dunque dall'azzurro che ora se la vedrà all'ultimo atto contro Felix Auger-Aliassime. Il canadese ha superato nell'altra semifinale Bublik (7-6 6-4 il punteggio) e ha scavalcato Lorenzo Musetti nella Race ATP, avvicinandosi alle Finals di Torino.

In caso di vittoria nella finale del 1000 di Parigi – in programma domenica alle ore 15 - Sinner tornerebbe al 1° posto del ranking, a discapito di Carlos Alcaraz.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: