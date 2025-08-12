Sinner è agli ottavi del Masters 1000 di Cincinnati: battuto Diallo

Jannik Sinner vola agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Il numero 1 al mondo – che è campione in carica negli Stati Uniti – ha superato il canadese Diallo con il punteggio di 6-2 7-5 al termine di una partita molto combattuta. Sinner ora incontrerà il francese Mannarino, che ha sconfitto a sorpresa Tommy Paul.

Eliminato, invece, Lorenzo Sonego dopo una gran battaglia con il n.4 del seeding Taylor Fritz: lo statunitense si impone 7-6 7-5 in un match caratterizzato da più di un'ora di sospensione per un blackout. Oggi tocca al pesarese Luca Nardi, impegnato al 3° turno contro il ceco Mensik.









