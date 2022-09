TENNIS Sinner eliminato dopo una battaglia epica con Alcaraz Lo spagnolo vince al quinto set, dopo oltre 5 ore di gioco

Sinner eliminato dopo una battaglia epica con Alcaraz.

Jannik Sinner si arrende allo spagnolo Alcaraz al termine di un match leggendario. Una maratona di cinque ore e 20 minuti, un match point non sfruttato, tanto spettacolo e il record di partita finita più tardi nella storia degli U.S. Open. Sinner si ferma ai quarti di finale dopo una battaglia epica contro Carlos Alcaraz che vince 6-3 6-7 6-7 7-5 6-3 ed in semifinale affronterà lo statunitense Tiafoe.

