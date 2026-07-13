Sinner fa il bis a Wimbledon, è campione per il secondo anno di fila: "Incredibile, non pensavo mai di riuscirci"

Jannik Sinner fa il bis a Wimbledon, confermandosi campione per il secondo anno di fila. Dopo il titolo vinto nel 2025 nello Slam londinese, il n.1 al mondo si è ripetuto anche quest'anno battendo in finale il tedesco Alexander Zverev in quattro set, 6-7 7-6 6-3 6-4

"Vincere di nuovo a Wimbledon è incredibile - ha detto dopo la vittoria - Sono contento anche che del fatto che sia stata una finale di altissimo livello. Devo ringraziare il mio team - ha detto, la Coppa in mano - e anche mamma, era in tribuna e l'ho vista uscire un paio di volte per la tensione...". Poi i complimenti a Zverev. "Hai ottenuto uno dei tuoi obiettivi, vincere uno Slam a Parigi. Questa partita è stata così lottata che sono sicuro che ce la farai a vincere a Londra. Dobbiamo stare anche molto attenti se vuoi diventare n.1"

"Abbiamo tutti e due cominciato benissimo, servendo molto bene. Eravamo preparati molto bene, grazie al team e a mia mamma, ho visto che é uscita un paio di volte... è stata una bellissima finale. Sono contento della vittoria, ma anche del livello al quale abbiamo giocato. Incredibile - ha aggiunto Sinner - Non c'è posto migliore per giocare a tennis. Si sentono i nervi quando ci si sveglia la domenica mattina, é una domenica speciale, non sai quante volte potrai tornare". Sinner ha ringraziato anche il pubblico: "Mi ha dato le sensazioni più belle che un giocatore di tennis possa trovare". Ed i raccattapalle "per tutto quello che fanno. Ci rendete la vita più semplice sul campo".

"Prima di tutto Jannik, non mi piaci più... Scherzi a parte, ancora una volta ha dimostrato perché é il migliore del mondo, é stato bello condividere il centrale con te, congratulazioni". Così ha risposto Alexander Zverev. "Così come al team di Sinner, anche voi meritate i complimenti. Al mio team dico che abbiamo vissuto due mesi bellissimi, anche se abbiamo perso questa finale - ha concluso il tedesco, che da domani tornerà al numero 2 del ranking -. Qui non avevo mai giocato un quarto di finale, ed oggi ero in finale. Ora ci credo di poter vincere questo torneo".

Ai microfoni di Sky Sport Sinner ha aggiunto: "È difficile parlare ora. Dopo Parigi abbiamo lavorato tanto, sono state giornate infinte a Monaco. Sto dando la vita per questo sport. Aver vinto due volte qui é incredibile, non pensavo mai di riuscirci. In questo momento in Italia c'é in generale un movimento sportivo speciale, stiamo facendo proprio bene. In MotoGP sono fortissimi, Kimi (Antonelli, ndr) é un ragazzo d'oro e mi fa piacere di essere anche io in questo giro".







