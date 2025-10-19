TENNIS Sinner fa il bis al Six Kings Slam, Jasmine Paolini alle Wta Finals L'altoatesino si conferma campione, battendo 2-0 Alcaraz. Per la carrarese c'è la 2^ qualificazione di fila

Sinner fa il bis al Six Kings Slam, Jasmine Paolini alle Wta Finals.

Jannik Sinner si conferma re del Six Kings Slam, battendo in finale Carlos Alcaraz. L'italiano vince anche la seconda edizione del torneo arabo, esterno al circuito Atp e a cui sono invitati sei dei migliori tennisti al mondo, chiudendo la sfida in solo un'ora e 13 minuti. Due set a zero, vinti in 6-2 6-4, è il punteggio a favore di Sinner, che racconta una gara senza storia quanto meno nel primo parziale, dove l'altoatesino ha strappato due servizi allo spagnolo, mentre il secondo è più combattuto, ma chiuso comunque senza che il n. 2 al mondo cedesse alcun servizio.

Notizie positive per l'Italia anche a livello femminile, perché Jasmine Paolini parteciperà alle Wta Finals per il secondo anno di fila. A certificare la qualificazione della toscana, che nel 2025 ha vinto il Wta 1000 di Roma e ha raggiunto la finale all'Open di Cincinnati, sono il risultato di Ningbo, in Cina, dove ha raggiunto la semifinale, e la scelta di Mirra Andreeva di non partecipare ad alcun torneo in programma nell'ultima settimana utile per la Race.

Paolini disputerà le Finals anche a livello di doppio, insieme a Sara Errani, con cui quest'anno ha vinto a Roma, al Roland Garros e a Pechino. Alle Finals è già sicuro di partecipare anche Sinner, al maschile, ancora in corsa pure Lorenzo Musetti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: