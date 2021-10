TENNIS Sinner in finale ad Anversa

Sinner in finale ad Anversa.

Jannik Sinner si è qualificato per la finale del torneo Atp di Anversa battendo in semifinale il sudafricano Lloyd Harris per 6-2 6-2 in un'ora e mezzo di gioco. Aver vinto oggi contro Lloyd per Sinner ha significato portarsi a -50 punti da Cameron Norrie nella corsa alle Atp Finals di Torino e a -160 da Hurkacz che occupa l'ultimo posto utile.

