TENNIS Sinner in semifinale a Montecarlo: battuto Rune in 3 set

Sinner in semifinale a Montecarlo: battuto Rune in 3 set.

Altra grande prova di maturità per Jannik Sinner che batte Holger Rune in 3 set e vola alle semifinali del Masters 1000 di Montecarlo dove affronterà il greco Stefanos Tsitsipas. Dopo aver vinto il primo parziale 6-4, il danese annulla due match point nel secondo e si impone 7-6 al tie-break. Sinner però non si scompone, torna a giocare il suo tennis nel terzo e decisivo set chiuso sul 6-3 con il break decisivo all'ottavo gioco. L'altoatesino vendica il ko con Rune dello scorso anno ed è tra i migliori 4 di Montecarlo per la seconda volta di fila.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: