TENNIS Sinner in semifinale a Roma: schiantato Ruud Il norvegese cede in due set e vince un solo game. Per l'italiano è la prima volta tra i migliori quattro. Oggi in campo Errani/Paolini

Jannik Sinner demolisce Casper Ruud e va in semifinale agli Internazionali d'Italia. Poco più di un'ora di gioco, due set e un solo game lasciato all'avversario: questo recita il tabellino al termine di una partita senza storia, dove il norvegese, fresco vincitore del Masters 1000 di Madrid, ha ironicamente esultato quando ha messo a referto l'unico punto della propria partita, sul 2-0 Sinner, nel secondo parziale. Un abbraccio quasi consolatorio, quello che l'italiano gli ha dato a fine gara, con Ruud che però l'ha presa sul ridere e ha riconosciuto l'impossibilità di giocare contro di lui in questo momento, nonostante i tre mesi di stop. Nel prossimo turno, Sinner affronterà lo statunitense Tommy Paul (n. 12 al mondo), stasera alle 20.30, mentre alle 15.30 scenderà in campo Lorenzo Musetti, pronto a sfidare Carlos Alcaraz (n. 3) per un posto nella finale di domenica.

Jasmine Paolini, che domani giocherà per il trofeo contro la statunitense Coco Gauff (n. 3), oggi sarà di scena insieme a Sara Errani contro Andreeva/Shnaider (l'accoppiata battuta nella finale delle Olimpiadi di Parigi l'anno scorso) a caccia di un posto nell'ultimo atto del doppio femminile.

