TENNIS Sinner in semifinale a Shanghai, lo attende Machac

Ha impiegato un'ora e 24 minuti per piegare Daniil Medvedev: Jannik Sinner supera il russo in due set dal punteggio eloquente, 6-1 6-4 e conquista la semifinale del Masters 1000 di Shanghai, undicesima stagionale - e la decima da "1000" in carriera. Sinner supera per la quarta volta in cinque sfide quest'anno (il bilancio complessivo tra i due ora è 7-7) un Medvedev oggi non in perfette condizioni fisiche e centra la vittoria numero 63 di questa stagione.

Esce a sorpresa, invece, Carlos Alcaraz. Lo spagnolo si è arreso per 7-6 7-5 a Tomas Machac ai quarti. Sarà quindi il 23enne ceco l'avversario di Sinner in semifinale. Machac, numero 33 della classifica Atp, ha giocato un ottimo tennis mettendo in serie difficoltà Alcaraz: una vittoria dunque conquistata, piuttosto che un passo falso dello spagnolo. Sinner è avvisato.

