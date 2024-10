Jannik Sinner vola in semifinale al torneo di Shanghai. Il tennista azzurro ha battuto per 6-1, 6-4 il russo Medvedev in un match senza storia. In semifinale Sinner affronterà il ceco Tomas Machac che, a sorpresa, ha eliminato lo spagnolo Alcaraz con il punteggio di 7-6, 7-5.