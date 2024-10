TENNIS Sinner in semifinale al Master 1000 Shanghai In semifinale affronterà il ceco Machac che ha battuto lo spagnolo Alcaraz

Jannik Sinner vola in semifinale al torneo di Shanghai. Il tennista azzurro ha battuto per 6-1, 6-4 il russo Medvedev in un match senza storia. In semifinale Sinner affronterà il ceco Tomas Machac che, a sorpresa, ha eliminato lo spagnolo Alcaraz con il punteggio di 7-6, 7-5.

