US OPEN Sinner in semifinale: sconfigge Medvedev in 4 set

Jannik Sinner ha battuto il russo Medvedev in quattro set, conquistando la sua prima semifinale degli Us Open di tennis. Sul cemento di Sul cemento di Flushing Meadow a New York, il 23enne azzurro n.1 al mondo ha battuto il 28enne russo n.5 con il punteggio di 6-2 1-6 6-1 6-4. Sinner sfiderà domani il 22enne britannico Jack Draper, 25mo della classifica Atp che ha eliminato l'australiano De Minaur. Nel tabellone femminile ko la n.1 al mondo Swiatek.

