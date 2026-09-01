TENNIS Sinner iscritto all'Atp 500 di Pechino: tornerà in campo a fine settembre L'azzurro rientrerà dopo due Masters 1000 e uno Slam saltati, anche per problemi al ginocchio

Sinner iscritto all'Atp 500 di Pechino: tornerà in campo a fine settembre.

Jannik Sinner tornerà in campo a Pechino. L'azzurro è nelle liste di iscrizione all'Atp 500 della capitale cinese, dopo aver saltato sia i Masters 1000 di Montreal e Cincinnati, sia lo Us Open, tra scelte di programmazione e problemi al ginocchio. L'Atp di Pechino partirà il 30 settembre e Sinner ci arriverà come numero 1 al mondo, nonostante i tornei a cui ha rinunciato nella seconda parte d'estate.

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