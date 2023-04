TENNIS Sinner perde la finale di Miami, ma rientra in top 10

Il sogno si ferma in finale. Impossibile contrastare Daniil Medvedev con le batterie scariche. Uscito stremato dall'impresa del giorno prima contro Alcaraz, Jannik Sinner dura un'ora poi Medvedev vola via. Dal 5-5 la pratica si chiude rapidamente 7-5 6-3 e al di là del punteggio mai l'altoatesino ha dato l'idea di poter rientrare. Una sconfitta che arriva e non sporca due settimane bellissime cominciate con la semifinale a Indian Wells e culminata appunto con lo scalpo di Alcaraz e la finale giocata a Miami. Risultati che oggi Sinner manda all'incasso facendo nuovamente irruzione nei primi 10 del mondo. L'altoatesino è numero 9 ed eguaglia il suo best. Sinner torna a casa e si appresta ad affrontare la lunga stagione europea sul rosso. Comincerà settimana prossima dal torneo di Montecarlo. La sconfitta in semifinale contro Sinner costa ad Alcaraz il trono mondiale che torna di Novak Djokovic. In campo femminile invece sotto il sole di Miami brilla il talento di Petra Kvitova. Giocatrice immortale che torna a vincere un 1000 dopo 5 anni. Battuta al termine di una finale emozionante la kazaka Elena Rybakina, campionessa allo scorso Wimbledon, finalista quest’anno in Australia ma soprattutto fresca vincitrice del torneo di Indian Wells. La 33enne ex n.2 al mondo si è imposta col punteggio di 7-6 6-2 .

