Sinner rimonta Paul: è finale anche per lui a Roma. Alle 17 in campo Paolini

Un'altra finale italiana agli Internazionali di Roma. Dopo Jasmine Paolini, prima nel singolare e poi nel doppio insieme a Sara Errani, anche Jannik Sinner raggiunge l'ultimo atto del Masters 1000 in corso nella capitale, battendo lo statunitense Tommy Paul. Una semifinale più dura del previsto, per l'altoatesino, che nel primo set perde ben cinque game di fila e poi cede per 6-1 all'avversario. È solo un'illusione, però, perché la musica cambia subito: 6-0 in suo favore nel secondo parziale, 6-2 nel terzo e partita in archivio.

Per Sinner è la prima finale nel torneo di casa e l'avversario da affrontare domani sarà il più temibile, Carlos Alcaraz (n. 3 al mondo), che ha battuto in due set un Lorenzo Musetti troppo nervoso (per sua stessa ammissione). Questo successo, per altro, gli assicura anche di rimanere in testa alla classifica Atp fino alla fine del Roland Garros e anche, almeno, fino alla settimana successiva: ciò gli permetterà di eguagliare, prima, e di superare, poi, il numero di settimane che Novak Djokovic ha trascorso da numero 1 al mondo quando lo è diventato per la prima volta (53).

Per quanto riguarda il torneo femminile, Jasmine Paolini sarà in campo alle 17, giocandosi il trofeo contro la statunitense Coco Gauff (n. 3 al mondo). Pure per lei sarà una prima volta a Roma, almeno nel singolare, visto che lo scorso anno ha già vinto nel doppio proprio insieme a Errani. Una vittoria che le due proveranno a difendere domani, alle 10, contro Kudermetova/Mertens, mentre Sinner giocherà alle 12.