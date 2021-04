Sinner sale al numero 23 della classifica ATP

Ha perso la finale di Miami ma non si può certo parlare di delusione. Jannik Sinner è l'astro nascente del tennis italiano, capace a soli 19 anni di raggiungere la finale di un torneo prestigioso, come il Master 1000 di Miami. E che sia tra i migliori talenti del tennis mondiale, lo certifica la nuova classifica Atp. Da oggi Sinner è il numero 23 del ranking, a conferma del gran momento che sta attraversando tutto il tennis italiano, che per la prima volta nella storia vede 10 giocatori tra i primi 100 del mondo.

Tornando alla finale, Sinner è stato bravo ha rimediare ad una brutta partenza. Sotto 3 a 0 dopo appena 11 minuti, il giocatore azzurro prende le misure all' avversario e riesce a portarsi sul 6-5 andando a servire per il set. Qualche errore di troppo, permette a Hurkacz di agguantare la parità sul 6 a 6 e poi di aggiudicarsi la prima partita al tie-break. Perso il primo set, Sinner fatica a ritrovare il ritmo di gioco e scivola fino allo 0 a 4. Sembra finita ed invece il tennista azzurro ritrova concentrazione e lucidità, mettendo un parziale di quattro giochi a uno. Il serbatoio delle energie di Sinner, si esaurisce sul 30-30 nel decimo game con Hurkacz che vince i due scambi successivi e conquista il titolo con il punteggio di 7-6 - 6-4. Non era la mia giornata - -ha dichiarato Sinner a fine partita - tornerò più forte di prima. La sensazione è che il ko non tolga nulla alle qualità di un giocatore per il quale l’appuntamento con la storia, è solo rimandato.