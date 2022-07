TENNIS Sinner sfiora l'impresa, Djokovic rimonta e vince al quinto set

Sinner sfiora l'impresa, Djokovic rimonta e vince al quinto set.

Non è bastata una grande partita a Jannik Sinner per conquistare la semifinale di Wimbledon. Dopo aver vinto i primi due set, il tennista azzurro ha subìto la rimonta di Novak Djokovic che si è imposto al quinto set con il punteggio di 5/7, 2/6, 6/3, 6/2, 6/2. In semifinale Djokovic troverà il vincente tra Goffin e l'idolo di casa Cameron Norrie.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: