Sinner sostituisce Berrettini e schianta Hurkacz

E' stato un esordio da sogno per l'altoatesino, che vince la sua prima in carriera alle Atp Finals. Una gara in crescendo per il ventenne, che liquida il polacco in un'ora e 25 minuti con i parziali di 6-2, 6-2. Per Sinner, che ha sostituito l'infortunato Matteo Berrettini, ora c'è la sfida contro Daniil Medvedev, in programma nella giornata di giovedì sempre al Pala Alpitour di Torino. Con questa vittoria, Sinner –il quarto italiano di sempre al torneo di fine anno e il più giovane partecipante dai tempi di Del Potro nel 2008 – il primo subentrato a vincere una partita alle ATP Finals dal 2011, giovedì, sfidando un già qualificato Daniil Medvedev, proverà a diventare la seconda riserva di sempre a vincere due partite da quando ci riuscì Greg Rusedski nel 1998; Intanto, con questa vittoria Jannik è già sicuro di terminare l’anno nei primi dieci del mondo. Sinner dedica la vittoria a Matteo Berrettini: "Questo torneo lo giochiamo per lui, speriamo si riprenda presto. Giochiamo ma teniamo nel cuore Matteo", le parole del ventenne, visibilmente emozionato. "Matteo sei un idolo", la scritta con tanto di cuore sulla telecamere subito dopo la vittoria.