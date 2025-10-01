Sinner torna alla vittoria: è suo il China Open

Jannik Sinner ritrova il successo, vincendo l'Open di Cina, torneo Atp 500. A Pechino, sullo stesso campo in cui lo scorso anno era stato battuto da Carlos Alcaraz, l'altoatesino stavolta affronta un avversario molto più abbordabile, il 19enne statunitense Learner Tien, e non c'è storia.

Il numero 52 al mondo, alla prima finale Atp della carriera resiste solo un'ora e 14 minuti. Alla fine il punteggio dice 2 set a 0 per Sinner, entrambi vinti 6 game a 2. Il primo si apre con il break immediato dell'azzurro, che replica al quinto game e chiude senza patemi. Doppio break anche nel secondo parziale, arrivato al quinto e al settimo game: Tien prova a resistere, annullando due match point, ma al terzo deve cedere incontro e trofeo.

Il bilancio, per Sinner, è positivo da tutti i punti di vista: oltre ad aver vinto il 21° titolo in carriera, il terzo di un'annata che ha portato con sé quattro finali su quattro nel circuito del Grande Slam, di cui due vinte, è apparso più efficace in battuta e, pian piano, le novità sperimentate in Cina stanno diventato parte del suo gioco, anche se servirà tempo, per sua stessa ammissione.

Altro fattore è l'aver ripreso nel ranking Atp 170 punti a Carlos Alcaraz che, sì, contemporaneamente ha vinto a Tokyo, ma ha solo confermato i 500 ottenuti l'anno scorso a Pechino, mentre Sinner, nel 2024 finalista perdente, ha aumentato il proprio bottino. Per altro, lo spagnolo ha annunciato di non voler partecipare a Shanghai, dicendo di aver bisogno di recuperare. E così, se Sinner confermasse il successo dello scorso anno nel Masters 1000 cinese e, la settimana successiva, si prendesse anche l'Atp 500 di Vienna, tornerebbe subito in testa al ranking. Un controsorpasso che aggiungerebbe ulteriore soddisfazione a un'annata già di per sé leggendaria.







