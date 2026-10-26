TENNIS Sinner torna in campo? Il possibile rientro al Six Kings Slam

Sinner torna in campo? Il possibile rientro al Six Kings Slam.

Un repost di Jannik Sinner riaccende le speranze sulla sua partecipazione al Six Kings Slam, il torneo esibizione rinviato da fine ottobre a fine dicembre a causa dei problemi di sicurezza legati alla guerra in Medio Oriente. L’azzurro, che aveva annunciato il forfait il 6 ottobre per un infortunio al ginocchio, era stato sostituito dallo statunitense Learner Tien. Nel nuovo cartellone della manifestazione, però, compare nuovamente anche il numero uno del mondo, insieme ad Alcaraz, Djokovic, Zverev, De Minaur e Taylor Fritz.

Sinner ha ripreso la preparazione fisica a Montecarlo e nei giorni scorsi ha incontrato gli allenatori Darren Cahill e Simone Vagnozzi per definire il programma di lavoro e il possibile calendario. Un’eventuale partecipazione al torneo saudita rappresenterebbe un test importante in vista della nuova stagione, con l’obiettivo di arrivare nelle migliori condizioni agli appuntamenti in Australia. Resta però da capire se il recupero fisico consentirà a Jannik di scendere in campo: il repost alimenta le aspettative, ma non costituisce ancora una conferma ufficiale della sua presenza.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: