TENNIS Sinner trionfa a Montecarlo: l'azzurro batte Alcaraz e torna n.1 al mondo L'italiano conquista il primo grande titolo in carriera sulla terra rossa

Sinner trionfa a Montecarlo: l'azzurro batte Alcaraz e torna n.1 al mondo.

Ennesimo capolavoro di Jannik Sinner che conquista il primo grande titolo in carriera sulla terra rossa e torna n.1 al mondo. L'azzurro vince il Masters 1000 di Montecarlo grazie al successo sul rivale di sempre, Carlos Alcaraz: 7-6 6-3 il punteggio in favore di Sinner dopo 2 ore e un quarto di gioco. E' il quarto 1000 consecutivo per il tennista italiano dopo Parigi e il “Sunshine Double” tra Indian Wells e Miami.

Sinner è riuscito a superare due avversari sul Campo Ranieri III: Alcaraz e il vento. È stata una partita difficile per via delle condizioni climatiche, con le forti e improvvise raffiche che hanno condizionato entrambi i giocatori. Sinner, però, è riuscito a gestire meglio le soluzioni complicate, trovando anche l'aiuto del servizio nei momenti decisivi. Come accaduto nel tiebreak del primo set, in cui è salito esponenzialmente nelle prime. In entrambi i parziali Jannik si è ritrovato sotto di un break ed è riuscito a recuperare. Straordinario soprattutto il secondo set, vinto con una serie di cinque game consecutivi. Per Sinner è la prima vittoria sul rosso contro Alcaraz da Umago 2022.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: