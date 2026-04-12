Sinner trionfa a Montecarlo: l'azzurro batte Alcaraz e torna n.1 al mondo
L'italiano conquista il primo grande titolo in carriera sulla terra rossa
Ennesimo capolavoro di Jannik Sinner che conquista il primo grande titolo in carriera sulla terra rossa e torna n.1 al mondo. L'azzurro vince il Masters 1000 di Montecarlo grazie al successo sul rivale di sempre, Carlos Alcaraz: 7-6 6-3 il punteggio in favore di Sinner dopo 2 ore e un quarto di gioco. E' il quarto 1000 consecutivo per il tennista italiano dopo Parigi e il “Sunshine Double” tra Indian Wells e Miami.
Sinner è riuscito a superare due avversari sul Campo Ranieri III: Alcaraz e il vento. È stata una partita difficile per via delle condizioni climatiche, con le forti e improvvise raffiche che hanno condizionato entrambi i giocatori. Sinner, però, è riuscito a gestire meglio le soluzioni complicate, trovando anche l'aiuto del servizio nei momenti decisivi. Come accaduto nel tiebreak del primo set, in cui è salito esponenzialmente nelle prime. In entrambi i parziali Jannik si è ritrovato sotto di un break ed è riuscito a recuperare. Straordinario soprattutto il secondo set, vinto con una serie di cinque game consecutivi. Per Sinner è la prima vittoria sul rosso contro Alcaraz da Umago 2022.
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