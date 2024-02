TENNIS Sinner trionfa a Rotterdam Battuto Alex De Minaur con il punteggio di 7/5 - 6/4

Sinner trionfa a Rotterdam.

Jannik Sinner ha vinto il torneo di Rotterdam superando in finale l'australiano Alex De Minaur con il punteggio di 7/5 - 6/4. Un successo che permette al fuoriclasse azzurro di salire al terzo posto nel ranking ATP. Per Sinner si tratta della quindicesima vittoria consecutiva e del dodicesimo titolo in carriera.

