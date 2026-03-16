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Sinner trionfa agli Indian Wells e griffa con dedica all'amico Kimi Antonelli

Primo italiano a raggiungere quota cento partite vinte nei tornei di questa categoria nonché il più giovane dell'Era Open ad aver messo in bacheca tutti i più importanti titoli sul cemento

di Lorenzo Giardi
16 mar 2026
Sinner trionfa agli Indian Wells e griffa con dedica all'amico Kimi Antonelli

Ancora un impresa per Sinner che si impone in finale sul russo Daniil Medvedev con il punteggio di 7-6(6) 7-6(4) e diventa il primo italiano a conquistare il titolo del Masters 1000 di Indian Wells, in California (Stati Uniti). Cinico e convincente il percorso del numero 2 della classifica mondiale che firma con merito il suo primo trofeo stagionale, il sesto 1000 in carriera, e diventa anche il primo italiano a raggiungere quota cento partite vinte nei tornei di questa categoria nonché il più giovane dell'Era Open ad aver messo in bacheca tutti i più importanti titoli sul cemento, impresa riuscita in passato solo a due leggende come Roger Federer e Novak Djokovic.

Sinner, dopo aver salutato Medvedev sotto rete si è avvicinato alla telecamera ed ha salutato l'amico Kimi Antonelli che nella mattinata italiana si era aggiudicato il Gran Premio di Shangai di Formula 1. "Grande Kimi" ha scritto Jannik, riferendosi al successo del pilota della Mercedes residente a San Marino.



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