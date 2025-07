TENNIS Sinner, tutto facile con Martinez: è agli ottavi a Wimbledon

A Wimbledon, Jannik Sinner avanza agli ottavi di finale superando agevolmente lo spagnolo Martinez. 6-1 6-3 6-1 il punteggio in favore del n.1 al mondo che ora se la vedrà con Dimitrov. Avanti anche Flavio Cobolli: 6-2 6-4 6-2 per il tennista romano e ottavi di uno Slam conquistati per la prima volta in carriera.

