Sinner, ufficiale il rientro in campo: iscritto agli Internazionali di Roma

Lo aveva detto, lo aveva annunciato e tutti lo aspettavano, ma adesso è ufficiale: Jannik Sinner tornerà in campo a Roma, dopo i tre mesi di sospensione patteggiati con la Wada per il caso clostebol. L'altoatesino compare nell'elenco degli iscritti agli Internazionali d'Italia, in programma tra il 7 e il 18 maggio al Foro Italico. E, con ogni probabilità, sarà un ritorno da numero 1 al mondo, perché nessuno è riuscito non solo a superarlo, ma neppure ad avvicinarlo, finora, compresi Alex Zverez e Carlos Alcaraz. Anzi, lo spagnolo ha di recente detto che proprio la pressione data dal dover sfruttare questo periodo per tentare la rimonta lo abbia schiacciato, dal punto di vista mentale. Per riuscire nell'impresa, ormai fuori portata per Alcaraz, Zverev dovrebbe vincere tre tornei di fila: Monte Carlo (Masters 1000), Madrid e Monaco di Baviera (500).

Oltre a Sinner, in gara a Roma ci saranno altri sette italiani, tutti attesissimi: Lorenzo Musetti (n. 16 al mondo), Matteo Berrettini (n. 34), Flavio Cobolli (n. 36), Matteo Arnaldi (n. 40), Lorenzo Sonego (n. 41), Luciano Darderi (n. 48) e Mattia Bellucci (n. 66). Una vittoria azzurra a Roma manca dal 1976, quando trionfò Adriano Panatta. Che sia la volta buona per il riscatto del tennis italiano in patria?