Sinner vince a Parigi e torna n. 1 al mondo

Game, set, match e numero 1. Jannik Sinner si riprende tutto ciò che era suo in Francia, vincendo per la prima volta il Paris Masters. In finale, l'italiano batte 2-0 Felix Auger-Aliassime, che aveva un ulteriore motivazione, oltre a voler vincere per la prima volta in carriera un torneo Masters 1000: vista la prematura uscita di Lorenzo Musetti, il successo gli avrebbe quasi garantito la qualificazione per le Atp Finals. Invece, è tutto rimandato, mentre non lo è il ritorno di Sinner al numero 1 della classifica Atp.

Una posizione che aveva abbandonato 56 giorni fa, con la sconfitta contro Carlos Alcaraz in finale allo US Open, dopo 65 settimane consecutive. Quella che comincerà lunedì sarà per lui la 66^ al vertice del ranking mondiale, in carriera. Vero, poi con le Atp Finals cambierà momentaneamente tutto, perché usciranno dal conteggio i punti ottenuti lo scorso anno, quando Sinner vinse e Alcaraz uscì ai gironi, quindi lo spagnolo tornerà in testa, ma poi sarà il torneo a parlare e a decidere chi dei due chiuderà il 2025 da numero 1. Ad Alcaraz basterebbero tre vittorie.

Per quanto riguarda la finale di Parigi, la sfida è stata tiratissima, con un solo servizio perso in tutta la gara - quello ceduto dal canadese proprio al primo turno in battuta -, ma questo è bastato a Sinner. Il primo set si è chiuso per 6-4, il secondo è finito ai vantaggi, con Auger-Aliassime che ha spinto al massimo per quasi due ore di gioco, annullando diverse palle break e portandosi anche a due punti dalla vittoria del parziale. Niente da fare, perché l'italiano ha tenuto e al tie break ha allungato e chiuso. Il risultato finale dice 6-4 7-6 (7-4) in favore di Sinner, che vince il primo Masters 1000 della propria stagione. E adesso si torna in Italia, direzione Torino. Destinazione: Atp Finals, ancora una volta.