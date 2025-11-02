TENNIS Sinner vince a Parigi e torna n. 1 al mondo L'italiano batte 2-0 Auger-Aliassime in una partita tiratissima. Per una settimana sarà di nuovo il migliore del ranking, poi le Finals

Game, set, match e numero 1. In Francia, Jannik Sinner si riprende tutto ciò che era suo, vincendo per la prima volta il Paris Masters. In finale, l'italiano batte 2-0 Felix Auger-Aliassime, che ha giocato alla grande, spinto da un'ulteriore motivazione, oltre a quella di voler vincere per la prima volta in carriera un torneo Masters 1000: vista la prematura eliminazione di Lorenzo Musetti, il successo gli avrebbe quasi garantito la qualificazione per le Atp Finals. Invece, è tutto rimandato, mentre non lo è il ritorno di Sinner al numero 1 della classifica Atp.

Una posizione che l'italiano aveva abbandonato 56 giorni fa, dopo 65 settimane consecutive, con la sconfitta contro Carlos Alcaraz in finale allo US Open. La prossima sarà per lui la 66^ al vertice del ranking mondiale, in carriera. Vero, poi con le Atp Finals cambierà nuovamente tutto, perché usciranno dal conteggio i punti ottenuti lo scorso anno nel torneo, quando Sinner vinse e Alcaraz uscì ai gironi, quindi lo spagnolo tornerà in testa, ma poi sarà la competizione a parlare e a decidere chi dei due chiuderà il 2025 da numero 1. Ad Alcaraz basterebbero tre vittorie.

Per quanto riguarda la finale di Parigi, la sfida è stata tiratissima, con un solo servizio perso in tutta la gara - quello ceduto dal canadese proprio al primo turno in battuta -, ma questo è bastato a Sinner. Il primo set si è chiuso per 6-4, il secondo è finito ai vantaggi, con Auger-Aliassime che ha spinto al massimo, annullando diverse palle break e portandosi anche a due punti dalla vittoria del parziale. Niente da fare, però, perché l'italiano ha tenuto e al tie break ha allungato e chiuso. Il risultato finale dice 6-4 7-6 (7-4) in favore di Sinner, che vince il primo Masters 1000 della propria stagione. E adesso si torna in Italia, direzione Torino. Destinazione: Atp Finals, ancora una volta.

