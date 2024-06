TENNIS Sinner vince anche sull'erba: Halle è sua, battuto Hurkacz. Musetti ko al Queen's Il n°1 del ranking supera il polacco con un doppio 7-6 e conquista il suo primo titolo su questa superficie. Vavassori e Bolelli vincono il torneo di doppio. Nel torneo londinese l'americano Paul supera l'azzurro 6-1 7-6.

Jannick Sinner conquista il suo primo titolo sull'erba. Il n°1 al mondo fa suo il torneo 500 di Halle battendo il polacco Hubert Hurkacz con un doppio 7-6. Per Sinner è il 14° successo in carriera, il 4° stagionale dopo Australian Open, Rotterdam e Miami. Trionfo italiano anche nel doppio, con Andrea Vavassori e Simone Bolelli vincenti, sempre per 7-6 7-6, sui tedeschi Krawietz e Puetz.

Niente da fare invece per Lorenzo Musetti, sconfitto 6-1 7-6 dall'americano Tommy Paul nella finale del Queen's.

