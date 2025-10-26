TENNIS Sinner vince l'Atp 500 di Vienna: battuto 2-1 Zverev L'italiano alza il trofeo dopo una finale combattutissima, in cui il tedesco era andato in vantaggio. È il 4° successo del 2025

Jannik Sinner soffre, ma vince l'Atp 500 di Vienna dopo una finale tiratissima contro Alexander Zverev. Il tedesco ha messo subito in chiaro le proprie intenzioni, prendendosi il primo set per 6-3, contro un Sinner in difficoltà. Il primo break a favore dell'italiano arriva solo nel secondo set, sul primo turno al servizio di Zverev. Il parziale si chiude con lo stesso risultato del primo, ma a parti invertite: 6-3 per Sinner.

Nel terzo set è battaglia vera. Sinner rischia di cedere il servizio sull'1-0 per Zverev, dopo che il n. 3 al mondo aveva vinto a zero il primo game, poi succede il contrario, sul punteggio di 2-2, ma il tedesco annulla due break point. La svolta arriva sul 5-5: Sinner, in svantaggio 30-40, rimonta e piazza il break point decisivo. Una volta in vantaggio, l'italiano chiude il set sul 7-5, senza concedere alcun punto a Zverev nel game finale.

È il 22° titolo in carriera per Sinner, che in stagione ha raggiunto otto finali in 10 tornei giocati fin qui. Per lui si tratta del quarto successo nel 2025, dopo l'Australian Open, Wimbledon e il China Open, il secondo sul cemento di Vienna, bissando quella del 29 ottobre 2023.

