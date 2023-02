Sinner vince l'Atp di Montpellier

Jannik Sinner torna padrone del tennis indoor. Lo fa per la prima volta nel 2023, la settima in carriera su otto finali disputate, a Montepellier dove nelle precedenti partecipazioni era sempre uscito al primo turno. 7-6 6-3 in finale al francese di passaporto americano Maxime Cressy, un gigantone con un servizio violentissimo che costruisce proprio su queste superfici veloci la sua classifica. E proprio su un gioco equilibrato, su pochissimi errori e la strenua difesa della battuta, Sinner ha costruito la sua vittoria. Passando dalle palle break salvate al quarto game e dal tie break dove è scappato via 4-0 per poi chiudere. Nel secondo parziale un ottimo Sinner ha strappato per la prima volta nel torneo il servizio a Cressy. L'americano che ha dovuto fare i conti anche con delle fastidiose vesciche, si è arreso 6-4 colpito e affondato dal ritmo impressionante dell'altoatesino. Primo italiano di sempre a vincere a Montpellier, Sinner non ha tempo di pensarci sopra e di godersi il nuovo ranking Atp risalito oggi fino alle quattordicesima posizione.

Da domani infatti, l'allievo di Simone Vagnozzi sarà in campo nel 500 di Rotterdam, altro classico a difficoltà crescente. Al primo turno se la vedrà col francese Benjamin Bonzi.