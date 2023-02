TENNIS Sinner vince l'Atp di Montpellier

Sinner vince l'Atp di Montpellier.

Jannik Sinner torna padrone del tennis indoor. Lo fa per la prima volta nel 2023, la settima in carriera su otto finali disputate, a Montepellier dove nelle precedenti partecipazioni era sempre uscito al primo turno. 7-6 6-3 in finale al francese di passaporto americano Maxime Cressy, un gigantone con un servizio violentissimo che costruisce proprio su queste superfici veloci la sua classifica. E proprio su un gioco equilibrato, su pochissimi errori e la strenua difesa della battuta, Sinner ha costruito la sua vittoria. Passando dalle palle break salvate al quarto game e dal tie break dove è scappato via 4-0 per poi chiudere. Nel secondo parziale un ottimo Sinner ha strappato per la prima volta nel torneo il servizio a Cressy. L'americano che ha dovuto fare i conti anche con delle fastidiose vesciche, si è arreso 6-4 colpito e affondato dal ritmo impressionante dell'altoatesino. Primo italiano di sempre a vincere a Montpellier, Sinner non ha tempo di pensarci sopra e di godersi il nuovo ranking Atp risalito oggi fino alle quattordicesima posizione.

Da domani infatti, l'allievo di Simone Vagnozzi sarà in campo nel 500 di Rotterdam, altro classico a difficoltà crescente. Al primo turno se la vedrà col francese Benjamin Bonzi.

