TENNIS Sinner: "Voglio salire nel Ranking e vincere altri Slam"

Nella nuova sede FITP a Roma, Jannik Sinner ha parlato in conferenza stampa per festeggiare lo storico successo agli Australian Open. "I prossimi obiettivi" - dice l'azzurro - "sono quelli di vincere altri Slam e salire in top-3".

