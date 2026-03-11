TENNIS Sinner vola ai quarti di Indian Wells: doppio 7-6 a "Sinnerzinho" Fonseca

Sinner vola ai quarti di Indian Wells: doppio 7-6 a "Sinnerzinho" Fonseca.

Jannik Sinner supera l'esame Fonseca e si qualifica per i quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells per la terza volta in carriera. Vince l'azzurro in due ore e due tie-break contro il giovane brasiliano, che dimostra di essere un potenziale rivale nel prossimo futuro. Il n°2 del mondo è salito di livello nei momenti cruciali (3 set-point salvati nel primo parziale), supportato da un servizio efficiente - 15 ace e appena 8 punti persi con la prima - e dalla solita grande difesa. Come detto Sinner si impone 7-6 7-6 ed ora ai quarti sfiderà lo statunitense Tien, con cui ha vinto l'unico precedente nel 2025 a Pechino.

