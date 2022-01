Per la prima volta in carriera, Jannik Sinner si qualifica al terzo turno degli Australian Open. Il tennista azzurro ha battuto l’americano Johnson in tre set, 6-2 / 6-4 /6-3 e raggiunge Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego alla fase successiva del torneo. Ora Sinner dovrà vedersela con il giapponese Taro Daniel che, a sorpresa, ha eliminato Andy Murray.