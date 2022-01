TENNIS Sinner vola al terzo turno degli Australian Open

Sinner vola al terzo turno degli Australian Open.

Per la prima volta in carriera, Jannik Sinner si qualifica al terzo turno degli Australian Open. Il tennista azzurro ha battuto l’americano Johnson in tre set, 6-2 / 6-4 /6-3 e raggiunge Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego alla fase successiva del torneo. Ora Sinner dovrà vedersela con il giapponese Taro Daniel che, a sorpresa, ha eliminato Andy Murray.

