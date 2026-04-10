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Sinner vola in semifinale a Montecarlo: battuto Auger-Aliassime

10 apr 2026
Sinner vola in semifinale a Montecarlo: battuto Auger-Aliassime

Jannik Sinner torna per la terza volta in semifinale al Masters 1000 di Monte-Carlo: il n.2 del mondo batte 6-3 6-4 il n.6 del seeding, il canadese Felix Auger-Aliassime, in un'ora e mezza di gioco. 48^ semifinale nel circuito, la 16^ a livello 1000 (la quarta di fila). Sabato sfiderà il tedesco Zverev per un posto in finale nel Principato.

"Ho fatto un passo in avanti, è stata una partita dura" - commenta Sinner - "Dovevo migliorare, sono contento perché ero stanco e ho recuperato dalla partita di ieri. Sono felice di essere tornato in semifinale in questo torneo. Cerco sempre di rischiare nei colpi, preferisco fare così. Ho provato a migliorare alcuni colpi come lo smash, che è stato decisivo nel 2° set. E' stata un'ottima partita, intensa. Sono stato lì mentalmente, ho risposto bene e ora testa alla semifinale. Dovrò recuperare e vediamo come andrà". 




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