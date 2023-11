PREMIO LA CLESSIDRA Sintini: "Dico a tutti di non perdere mai la speranza"

Ad Anghiari per il Premio La Clessidra anche l'ex pallavolista Giacomo Sintini che ha raccontato come l'esperienza della malattia abbia diviso in due la sua carriera.

Nel video la sua intervista

