TENNIS Six Kings Slam, Sinner domina Tsitsipas: è semifinale L'azzurro vince 6-2 6-3 al ritorno in campo dopo il ritiro da Shanghai. Affronterà Djokovic. Nell'altra sfida sarà Taylor contro Alcaraz

Yannik Sinner domina Stefanos Tsitsipas e accede senza problemi alle semifinali del Six Kings Slam. Nel torneo in corso in Arabia Saudita, fuori dal circuito Atp e a cui partecipano solo sei dei migliori giocatori del mondo, su invito, l'altoatesino è tornato in campo dopo il ritiro per crampi dal Masters 1000 di Shanghai.

Un'ora e 16 minuti di gioco, 2 set a 0, vinti per 6-2 e 6-3 dall'italiano: queste le statistiche della sfida, in cui Sinner ha concesso a Tsitsipas (n. 24 al mondo) di tenere solo un servizio su quattro nel primo set - perdendone uno a propria volta - e due su cinque nel secondo.

Stesso risultato nell'altra sfida di giornata, con Taylor Fritz (n. 4) che batte 2-0 Alex Zverev (n. 3), ma in ancora meno tempo: il 6-3 6-4 inflitto dallo statunitense al tedesco dura solo un'ora. Adesso tocca alle semifinali, con Sinner che sfiderà Novak Djokovic (n. 5), nella parte bassa del tabellone, e Fritz che affronterà Carlos Alcaraz (n. 1) nella parte alta.

