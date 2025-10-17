TV LIVE ·
Six Kings Slam, Sinner elimina Djokovic: sarà finale con Alcaraz

Senza storia anche la semifinale: il serbo è battuto 2-0. Stesso punteggio tra Alcaraz e Fritz. Sabato ci si gioca il titolo

17 ott 2025
Foto @riyadhseason
Foto @riyadhseason

Un altro 2-0, il secondo di fila, ma più rumoroso del primo e addirittura in meno tempo. Jannik Sinner elimina Novak Djokovic e accede alla finale del Six Kings Slam, il torneo esterno al circuito Atp a cui partecipano sei dei migliori tennisti al mondo, su invito, in corso in Arabia Saudita.

All'italiano bastano 63 minuti per battere il serbo, che oppone resistenza solo nel primo set (6-4) e poi crolla nel secondo (6-2), concedendo due break point. Nelle interviste di fine partita, Djokovic, scherzando, si scusa con il pubblico per la partita troppo corta e ne dà la colpa a Sinner, che a suo dire ha giocato troppo bene.

In finale, l'avversario dell'italiano sarà ancora una volta Carlos Alcaraz, che ha battuto con lo stesso punteggio, 2-0, e con identico andamento dei set, 6-4 6-2, Taylor Fritz. Sarà la sesta sfida tra i due nel 2025, tutte in finale: in quattro casi ha trionfato lo spagnolo, solo a Wimbledon è prevalso Sinner, che sabato proverà a ridurre lo svantaggio nei testa a testa stagionali.




