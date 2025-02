SPORT INVERNALI Ski Cross, Jole Galli nella storia: prima italiana a vincere in Coppa del Mondo

Da Livigno con furore, per riscrivere la storia dello Ski Cross italiano. Jole Galli trionfa sulle nevi del Passo San Pellegrino, in Val di Fassa, ed è la prima azzurra a vincere una gara di Coppa del Mondo in questa disciplina. 29 anni e talento da vendere, nonostante i tanti infortuni. Non per ultimo il problema alla schiena che ha messo in discussione la sua partecipazione. Invece ce l'ha fatta superando prima quarti e semifinale, All'ultimo atto è stata lotta a 3 con la favorita svizzera Fanny Smith e la francese Marielle Sabbatel ma davanti c'è Jole Galli, con una manche al limite della perfezione. E il tricolore verde/bianco/rosso sventola, per la prima volta – nello ski cross – più alto di tutti.

